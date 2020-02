Dosen UBSI Pontianak Diharapkan Selain Mahir Bidang Komputer Juga Cakap Berbahasa Inggris

Citizen Reporter

SINGKAWANG - Sebagai tenaga pengajar professional, sebagai seorang dosen harus terus mengasah kemampuan yang dimiliki baik di bidang ilmunya ataupun bidang lainnya.

Untuk itu dalam rangka meningkatkan kemampuan dosen UBSI Pontianak dalam hal ini bahasa inggris, Lembaga Bahasa Universitas Bina Sarana Informatika (UBSI) bekerja sama dengan Kampus UBSI Pontianak menggelar Pelatihan Bahasa Inggris yang bertajuk “Workshop English Training Section For TOEFL Test”.

Workshop ini berlangsung selama tiga hari yakni dari 11 Februari s.d. 13 Februari 2020 di Kampus UBSI Pontianak, Jalan Abdurrahman Saleh No.18A.

Kegiatan ini diikuti oleh 28 peserta yang merupakan para dosen UBSI Pontianak.

Trainer sekaligus Ketua Lembaga Bahasa UBSI, Mr. Jimmi mengatakan pelatihan sangat bagus, positif dan bermanfaat terutama bagi dosen UBSI Pontianak untuk persiapan menghadapi ujian Sertifikasi Dosen dan juga sebagai penunjang untuk studi lanjut S3.

“Nantinya seluruh peserta akan mendapatkan sertifikat dari TOEFL Test yang diikuti dengan score TOEFL yang tertera. Sertifikat Kompetensi (Serkom) dari Lembaga Bahasa UBSI ini juga bisa digunakan sebagai nilai jual bagi seorang dosen dalam bidang bahasa inggris, karena di sertifikat tersebut kami lampirkan masa validnya selama 1 tahun atau 2 semester. Apabila masa valid telah selesai maka peserta wajib mengikuti lagi tes toefl lagi di Lembaga Bahasa UBSI atau lembaga lainnya,”tutur Mr.Jimmi.

Untuk kedepannya rencana dari Lembaga Bahasa UBSI akan mengadakan tes kompetensi-kompetensi bahasa inggris lainnya seperti TOEIC ataupun IELTS jadi tidak sampai di TOEFL saja, namun bertahap.

Semua akan diagendakan, dipersiapkan dengan matang demi pemberian terbaik dari Lembaga Bahasa UBSI kepada seluruh dosen UBSI.

“Manfaat lain dari TOEFL ini yang pasti prestige ya, selain mendapatkan sertifikat, juga dapat menambah kemampuan lain, out the box, artinya setiap dosen UBSI Pontianak tidak hanya mahir di bidang komputer saja namun juga cakap dalam berbahasa inggris dibuktikan dengan sertifikat kompetensi TOEFL,”jelas Mr.Jimmi.

Mr.JImmi berharap dari kegiatan ini, dosen UBSI Pontianak lebih meningkatkan lagi kompetensi diri baik itu sesuai dengan bidang ilmunya maupun bidang lain terutama bahasa inggris, selalu berlatih dan diasah english skills, berkomunikasi dengan bahasa inggris dimanapun kapanpun agar terbiasa dan jangan malu menggunakan bahasa inggris, pesannya just speak up and be confident.

Kepala Kampus UBSI Pontianak, Eri Bayu Pratama mengungkapkan kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan skill dosen dalam mengikuti tes kompetensi di bidang bahasa inggris khususnya TOEFL Test.

“TOEFL merupakan salah satu tes yang akan dihadapi para dosen untuk nantinya melanjutkan ke jenjang studi S3, jadi dari sekarang kemampuan tersebut lebih ditingkatkan agar mendapatkan skor yang mencukupi sebagai syarat untuk bisa lolos ke jenjang studi S3 tersebut,”kata Eri.