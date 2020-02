Inilah Pemenang Photo dan Video Contest Tribun Pontianak

PONTIANAK- Memeriahkan momen Imlek dan Cap Go Meh 2020 oleh Tribun Pontianak ditandai dengan adanya kegiatan Photo Contest Imlek dan juga Video Contest Cap Go Meh 2020 bagi masyarakat Kalbar.

Tujuan ini disampaikan oleh Tribun dengan ucapan terimakasih dari manajemen Tribun Pontianak kepada Hotel Golden Tulip Pontianak yang ikut berpartisipasi pada kedua momen tersebut.

Dengan Instagram Tribun @tribunpontianak yang saat ini sudah diikuti lebih dari 100 ribu follower, masyarakat Kalbar dari seluruh penjuru sudah bisa mendapatkan informasi dengan baik dan cepat melalui platfrom media sosial yang sediakan Tribun Pontianak.

Photo Kontest Imlek 2020

General Manager Hotel Golden Tulip, Danuari Efendi juga mengucapkan terimakasih atas antusias masyarakat baik itu dari dan luar Kalbar, yang telah datang dan menginap di Hotel Golden Tulip.

"Momen Imlek dan Cap Go Meh adalah momen yang sangat ditunggu oleh seluruh masyarakat Kalbar dan juga menarik turis mancanegara serta masyarakat di luar Kalbar. Dengan potensi budaya tersebut yang kita miliki, Kalbar menjadi tempat wisata budaya yang menarik banyak peminatnya. Apalagi ikon utama berkunjung ada di Pontianak," ujar Danuari Efendi.

• VIDEO: Tjhai Chui Mie Tutup Festival Imlek dan Cap Go Meh Singkawang

Dengan demikian lanjutnya, Hotel Golden Tulip menyediakan akses dan fasilitas menginap yang sangat nyaman serta menyediakan sarana antar jemput untuk tamu yang akan melihat even terbesar Cap Go Meh di Singkawang tersebut.

Penyerahan voucher golden tulip dari public relation GT Sylvi Anggreani kepada manajemen Tribun Pontianak

"Setiap tahunnya kita tahu, bahwa even Cap Go Meh di Singkawang juga menjadi even terbesar yang ada di Indonesia. Bekerjasama dengan berbagai pihak, adalah pelayanan utama yang harus kita berikan kepada setiap tamu dan terus mendorong inovasi baru, baik itu makanan, pelayanan, fasilitas dan juga kredibilitasnya," sebut Danuari.

"Sehingga, kredibilitas itu menjadi tolak ukur Golden Tulip agar kedepannya bisa menjadi hotel kulineri, baik dengan pelayanan prima dan harga yang sangat terjangkau sesuai standar pada umumnya," tambahnya.

Pimpinan Bisnis Tribun Pontianak, Julia Lorrains mengatakan selamat kepada para pemenang yang sudah sangat antusias mengikuti kegiatan photo dan video contest di Tribun Pontianak.

"Even sudah diselenggarakan hingga 11 Februari 2020 kemarin. Video terbaik dimenangkan oleh akun Instagram @bayuvikarsa yang akan mendapatkan ampau. Sedangkan video terfavorit dimenangkan oleh @masodong yang akan mendapatkan voucher menginap di @goldentulippontianak," sebutnya.