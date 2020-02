Top Ten Volare Musik Barat Pekan Ini, Cek yang Masuk Peringkat Pertama

PONTIANAK - Hobi dalam mendengarkan musik juga mampu meningkatkan daya ingat, wah terlepas dari kata benar dan tidaknya, kamu bisa rasain sendiri bagaimana setiap musik bisa membius mu.

Ngomongin tentang musik,Tribun akan sampaikan 10 posisi top yang bisa menjadi referensi kamu ditemani dengan penyiar kece dari Volare Febi Resiana dengan Chart #1 VNOS setiap pukul 09.00-11.00 wib.

1 The Performer - James Righton

2 Did My Best - The Voidz

3 Narcissus - Róisín Murphy

4 Russian Doll - She Drew The Gun

5 Best Worst Year - Strabe

6 Catch - Dana Gavinski

7 Prophet - King Princess

8 Home Tonight - Paul McCartney

9 Rose - Inner Wave

10 Amnesia - Grace Carter