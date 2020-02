Nikita Mirzani Beri Dukungan ke Lucinta Luna yang Ditahan Kasus Narkoba: Strong Neng, Istirahat dulu 

Artis Nikita Mirzani memberikan dukungan kepada Lucinta Luna yang tersangdung kasus narkoba dan mendekam di dalam sel tahanan perempuan.

Hal itu disampaikan Nikita Mirzani yang saat berstatus tahanan kota akibat kasus penganiayaan terhadap mantan suaminya Dipo Latief.

Diawali dengan ucapan Bismillahirohmanirohim, Nyai sapaan akrab Nikita Mirzani memberikan semangat serta motivasi kepada Ayluna Putri, nama asli dari Lucinta Luna.

Ungkapan itu ditulis Nikita Mirzani di kolom komentar akun Instagram @lucintaluna.

Meski sudah mendekam di penjara, admin akun Instagram @lucintaluna terlihat memposting video pada Rabu (12/2/2020).

Dear Luna,

Banyak yang gak tau soal kebaikan luna di luar sana, mungkin hanya orang terdekat saja yang tau, doa baik dan support selalu buat kamu "keep strong and happy always".

karya untuk produser ku @lucintaluna

Melihat postinga itu, terlihat nama Nikita Mirzani turut memberikan komentar.

"Bismillahirohmanirohim strong neng. Istirahat dl sbntr. Pikirin ke dpn nya Supaya lbh baik" tulis akun Instagram @nikitamirzanimawardi_17.

Sontak komentar Nikita Mirzani ini pun mengundang komentar netizen dan menjadi trending di postingan tersebut.

Tak hanya Nikita Mirzani, Bebby Fey yang sempat naik daun saat bersitegang dengan YouTuber Atta Halilintar juga ikut nimbrung.