KUMPULAN Ucapan Hari Kasih Sayang 14 Februari 2020, Quote Valentine Day atau Kutipan Hari Valentine

VALENTINE DAY - Tanggal 14 Februari diperingati sebagai Hari Kasih Sayang (Valentine Day). Dan khusus tahun ini disebut Hari Valentine 2020.

Seringkali di Hari Kasih Sayang tersebut, seseorang akan mengirimkan kata-kata romantis Hari Valentine 2020 untuk orang terkasihnya. Ini kutipan Jalaluddin Rumi & William Shakespeare

Kata-kata atau quote romantis tentu saja dapat menjadi alternatif jika jarak atau lokasi dengan orang terkasih sedang berjauhan saat Hari Valentine 2020, Valentine Day ( Hari Kasih Sayang ).

Nah, bagi Anda yang ingin mengirimkan kata-kata romantis untuk orang terkasih tak perlu bingung.

• Hukum Merayakan Hari Valentine

Berikut 19 kutipan atau quote mengenai cinta dari orang-orang terkenal dikutip dari brainyquote.com:

1. Doubt thou the stars are fire, Doubt that the sun doth move. Doubt truth to be a liar, But never doubt I love.

- William Shakespeare

2. Love is our true destiny. We do not find the meaning of life by ourselves alone - we find it with another.

- Thomas Merton