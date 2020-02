HARGA dan Spesifikasi Samsung Galaxy S20 dan Galaxy S20 Plus di Indonesia | Ini Cara Pre Ordernya

Samsung meluncurkan Galaxy S20, S20 Plus, dan S20 Ultra pada 11 Februari 2020 di San Francisco, AS. Trio ponsel ini bakal tersedia di Indonesia pada Maret 2020.

SAMSUNG adalah satu di antara brand global gadget kenamaan dunia.

Baru-baru ini, brand asal Korea Selatan itu resmi memperkenalkan jajaran smartphone terbarunya.

Beberapa di antaranya yakni Galaxy S20.

Peluncuruan smartphone 'flagship' ini dilangsungkan pada pada Selasa (11/2/2020) dalam acara yang digelar di The Palace of Fine Arts, San Francisco, AS.

Ada tiga varian Galaxy S20 yang dirilis Samsung.

Ketiganya ayakni Galaxy S20 reguler dengan layar berukuran 6,2 inci.

Lalu ada Galaxy S20 Plus berlayar 6,7 inci.

Sementara varian terakhir yang Samsung Galaxy S20 Ultra berukuran layar 6,9 inci.

Rasio screen-to-body layar Galaxy S20 series juga semakin meningkat.

Yakni 90 persen di Galaxy S20 dan S20 Plus, serta 90,5 persen di S20 Ultra.