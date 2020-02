BPNT Gunakan Produk Lokal, Gubernur Sutarmidji Dorong Pembuatan Warung Desa

PONTIANAK - Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji mengatakan sangat setuju jika Bantuan Pangan Non Tunai 2020 menggunakan produk lokal seperti beras lokal.

Ia mengatakan nanti Pemerintah Provinsi Kalbar juga akan mengajak dewan supaya bisa membangun warung desa dan dikelola oleh Bumdes.

“Kita bangunkan warungnya paling kalau Rp 200 juta 1 desa bisa untuk luasan 150 Meter persegei .Nanti akan menjual sembako. Sehingga ada aktivitas Bumdes."

"Jadi yang punya kartu E-warung bisa belanja disitu ,” ujarnya, Minggu (9/2/2020).

Kemudian juga yang akan dijual seperti beras lokal dan produk lokal.

Kalaupun tidak ada tapi dibutuhkan maka akankerjasama dengan suplier lain tapi dengan harga lebih murah.

Warung desa juga untuk menjawab keberadaan E -warung dan warung desa bisa berkembang untuk menampung hasil pertanian dan perkebunan untuk di jual langsung ke masyarakat.

Ia mengatakan kelemahan saat ini adalah data tentang orang miskin dan termasuk kategori penerima bantuan .

“Saya ambil contoh BPJS mungkin 15 persen nama yang tercatat sebagai penerima bantuan BPJS APBN tidak jelas orangnya dan Kartu Indonesia Pintar sama seperti itu."

"Jadi di kelurahan banyak di temukan tapi kartu tak bisa didistribusikan karena orangnya tidak jelas,” jelasnya.

Kemudian jangan sampai E-warung digunakan oleh orang yang tidak berhak menerima karena data tidak jelas.

“Ini yang harus diperbaiki data itu penting kalau perlu by name by addres. Sehingga menggunakan data itu saja,” pungkasnya. (*)

