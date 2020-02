Hotman Paris Murka Pada Sajad Ukra Suami Medina Moesa, Balas Video Menohok pada Eks Nikita Mirzani

Setelah menghina Nikita Mirzani dengan sebutan prostitusi (pelacur), Sajad Ukra mengancam mantan istrinya agar masuk bui.

Tak hanya sekali pria asal Selandia Baru ini mengancam Nikita Mirzani.

Melalui Instagram @nikitamirzanimawardi_17 dapat dilihat bahwa pria ini beberapa marah dan melontarkan ancaman terhadap mantan istrinya.

Saat mendapatkan ancaman dari mantan suaminya, Nikita Mirzani terlihat santai.

Ancaman yang terlontar dari mulut Sajad ternyata dianggap netizen sebagai penghinaan terhadap Kepolisian RI.

Pria ini berkata bahwa negara Indonesia adalah negara korup sehingga akan menyuap Nikita agar bisa masuk ke dalam bui.

• Curhat Pilu Nikita Mirzani Soal Arkana Alami Koma, Fitri Salhuteru Malah Bongkar Respon Dipo Latief

Sepertinya Sajad tidak terima ketika melihat Nikita mendapatkan pembelaan dari banyak orang saat dipenjarakan oleh Dipo Latief.

Emosi Sajad terlihat sangat memuncak mendengar Nikita Mirzani dibela oleh pengacara kondang, Hotman Paris. Emosi Sajad terlihat sangat memuncak mendengarNikita Mirzanidibela oleh pengacara kondang,Hotman Paris.

Melalui rekaman yang diunggah di instagram Nikita Mirzani terdengar suara Sajad yang sedang berbicara kepada orang lain.

"You tell all of them, you tell Fitri, you tell Hotman Paris, you tell everybody that straight to help her (Kamu bilang sama mereka semua, kamu bilang ke Fitri, kamu bilang ke Hotman Paris, kamu bilang kepada semua yang mencoba membantu dia)," ucap Sajad.

Sajad menganggap bahwa Nikita tidak bisa ditolong agar tidak bisa dibebaskan dari celaka.