CUKB Expo 2020, Sesilia: Promosikan Produk Usaha Anggota

PONTIANAK - KSP Kopdit Credit Union Khatulistiwa Bakti (CUKB) menggelar CUKB Expo 2020, yang diadakan di Kantor Pusat Credit Union Khatulistiwa Bakti, jalan Zainuddin No.11, kota Pontianak, Jumat (7/2/2020).

Pembukaan CUKB Expo yang ditandai dengan pemukulan Gong oleh Ketua pengurus CUKB, Dr Sesilia Seli M.Pd, menandakan bahwa kegiatan CUKB Expo 2020 resmi dibuka, dan akan berlangsung dari jumat (7/2/2020) hingga Minggu (9/2/2020).

Ketua pengurus CUKB, Dr Sesilia Seli M.Pd mengatakan, bahwa kegiatan Expo inipun sudah ketiga kalinya diadakan CUKB, dengan tujuan memamerkan, mempromosikan dan sekaligus menjual produk-produk yang dihasilkan dari kelompok binaan CUKB.

Ketua pengurus CUKB, Dr Sesilia Seli M Pd mengunjungi stan CUKB Expo 2020, pada Jumat (7/2/2020).

"Expo ini dilaksanakan juga atas dorongan anggota, agar diberikan sarana untuk memasarkan produk-produk mereka, dan paling tidak Credit Union mengambil bagian dalam mempromosikan.Expo ini, merupakan wujud penghargaan dari anggota yang sudah berperan aktif dalam meminjam di CU untuk mengembangkan produk usaha mereka," terang Sesilia Seli.

• Pelajar di Perbatasan Kirim Pesan ke Presiden Minta Jembatan Layak

Dalam CUKB Expo 2020, dipamerkan berbagai produk hasil usaha anggota-anggota CUKB, seperti aksesoris pakaian adat, jajanan khas, dan masih banyak produk-produk menarik lainnya.

Dengan diselenggarakannya Expo ini, Ketua Pengurus CUKB itupun berharap, kegiatan ini dapat membantu usaha-usaha produktif dari anggota-anggota CUKB, sehingga para anggota tersebutpun bisa semakin semangat lagi dalam memajukan usaha-usahanya.

Ketua panitia CUKB Expo 2020, Melchior, saat memberikan sambutan.

"Tujuan utama CU, menolong orang untuk dapat menolong diri mereka sendiri, Helping people to help themselves," katanya.

Ketua panitia Expo 2020, Melchior menjelaskan bahwa, CUKB Expo ini merupakan pameran dagang, yang menampilkan produk-produk usaha dari anggota CUKB.

"Terdapat sekitar 20 stan dari anggota, ditambah lagi stan untuk beberapa mitra, seperti Puskopdit dan lainnya," ungkap Melchior.

Dan tak hanya itu, dalam memeriahkan kegiatan Expo ini juga, dikatakan Melchior terdapat beberapa rangkaian kegiatan lainnya, seperti perlombaan menghias nasi goreng, lomba mewarnai untuk anak-anak, hingga lomba Karaoke.

Dalam kesempatan inipun, Melchior mengajak seluruh masyarakat untuk datang dan saksikan kegiatan CUKB Expo 2020 ini, sebab kegiatan Expo ini terbuka luas bagi masyarakat yang ingin datang.

