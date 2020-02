Pedangdut Evi Masamba Sindir Nikita Mirzani Mantan Dipo Latief, Gara-gara Ini

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Penyanyi dangdut Evi Masamba sering kali dibilang mirip dengan penyanyi RnB Hollywood, Nicky Minaj.

Hal itu sempat membuat iri Nikita Mirzani dengan bagian tubuh Evi Masamba yang dibilang mirip Nicky Minaj tersebut.

Menanggapi ucapan tersebut, Evi Masamba lantas melontarkan sindirannya kepada Nyai penggilan karib Nikita Mirzani.

Pada awalnya, ketika akan mencoba naik MRT, Nikita Mirzani dibuat kaget ketika bertemu Evi Masamba.

Saat itu, Evi Masamba mengenakan baju warna kuning dan rambut yang dicat warna pink.

Mata penyanyi dangdut ini pun sengaja ditutupi kaca mata.

Nikita Mirzani lantas mendekati Evi Masamba dan menyangka sang penyanyi dangdut ini adalah Nicky Minaj.

Namun ketika semakin mendekat, Nikita Mirzani tak percaya dengan penglihatannya.

"Siapa nih cewek, mentereng banget, pake kuning, pink. Siapa nih? Ini Nicky Minaj? Tapi enggak ah," ujar Nikita Mirzani.

Evi Masamba lantas menyapa Nikita Mirzani menggunakan bahas Inggris campur bahasa Jawa.

"Hi how are you? ono opo?" sapa Evi Masamba.