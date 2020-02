Oscar Umumkan Nominasi Aktor dan Sineas 2020, Joker Memimpin 11 Nominasi

PONTIANAK - Ocsar 2020 telah kembali mengumumkan beberapa nominasi yang akan meraih penghargaan di tahun ini.

Para aktor dan sineas juga bersiap-siap mendapatkan nominasi serta peran terbaik yang secara resmi diadakan pada tanggal 9 Februari 2020 di Dolby Theatre Hollywood & Highland Center, Hollywood, dan akan disiarkan langsung, lebih dari 225 negara dan wilayah di seluruh dunia.

Di antara nominasi Oscar yang dapat membawa pulang penghargaan yang didambakan, diantaranya ada JOKER dengan memimpin 11 nominasi, termasuk dalam kategori Penyutradaraan, Aktor dalam Peran Utama, serta Prestasi dalam Editing Film.

Para nominasi Oscar 2020 lainnya bjuga diiai dengan beberapa nominasi termasuk The Irishman, Once Upon A Time, Ini Hollywood, dan 1917.

Keempat film ini juga bersaing ketat di tiga kategori yang sama yaitu Best Picture, Directing dan Writing (Adapted Screenply).

Berikut daftar lengkap nominasi Piala Oscar 2020:

Best Picture:

Ford v Ferrari (20th Century Fox)

The Irishman (Netflix)

Jojo Rabbit (Fox Searchlight)

Joker (Warner Bros)

Little Women (Sony/Columbia)

Marriage Story (Netflix)

1917 (Universal)

Once Upon a Time in Hollywood (Sony/Columbia)

Parasite (CJ Entertainment)

Best Actor:

Antonio Banderas - Pain and Glory

Leonardo DiCaprio - Once Upon a Time in Hollywood

Adam Driver - Marriage Story

Joaquin Phoenix - Joker

Jonathan Pryce - The Two Popes

Best Actress:

Cynthia Erivo - Harriet

Scarlett Johansson - Marriage Story

Saoirse Ronan - Little Women

Charlize Theron - Bombshell

Renée Zellweger - Judy

Best Supporting Actor:

Tom Hanks - A Beautiful Day in the Neighborhood

Anthony Hopkins - The Two Popes

Al Pacino - The Irishman

Joe Pesci - The Irishman

Brad Pitt - Once Upon a Time in Hollywood