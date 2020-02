Nikmati Promo Dimsum Lovers Rp 25000++ untuk 5 Klakat 

PONTIANAK - Bagi para pencinta dimsum, khusus Bulan Februari ini ada promo menarik dan spesial dari Aston Pontianak Hotel & Convention Center yaitu Promo Dimsum Lovers.

Hanya dengan Rp 25000++ bisa mendapatkan 5 klakat/porsi Dimsum.

“Harga tersebut belum termasuk pajak dan servis, jadi kalo net nya sekitar Rp 30250 untuk 5 klakat. Bebas pilih varian kecuali untuk Hakau dan Lobak Tumis,” ujar Mulyoto selaku Ast. Food & Beverage Manager.

“Promo ini berlaku untuk Senin sampai Jumat mulai dari Jam 7 hingga Jam 10 pagi di Dynasty Restaurant dan tidak berlaku untuk take away/gofood,” tambahnya.

Bagi yang tidak berkesempatan untuk menikmati promo tersebut, jangan bimbang karena Dimsum tersedia setiap hari di Dynasty Restaurant.

Yakni mulai hari Senin-Jumat dari pukul 10 pagi hingga 10 malam per porsinya Rp 9000-nett. Sedangkan untuk hari Sabtu per porsinya adalah Rp 10.000,nett dan Hari Minggu untuk per porsinya Rp 12.000,nett dari jam 7 pagi hingga jam 10 malam.

Beragam varian dimsum ini dapat dinikmati di Dynasty Restaurant, Lantai 1 Hotel Aston Pontianak di Jalan Gajah Mada, Gajah Mada 21 atau untuk pemesanan terlebih dahulu bisa menghubungi 0561 – 761118 / 08988558665 / 085750846256.