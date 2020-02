VIDEO: Teror Corona Buat Mahasiswi Sintang yang Kuliah di Cina Tertekan, Fitri Lega Bisa Pulang

SINTANG - Perasaan lega tak dapat ditutupi oleh Fitri Ariyesti setelah tiba di tanah kelahirannya, Sintang.

Mahasiswi S2 asal Sintang yang berkuliah di Universitas of Science and Technology of Cina merasakan beban psikologi yang luar biasa selama hampir satu bulan pasca virus corona merebak di kota Wuhan, China.

Sejak virus corona merebak dari kota Wuhan, Fitri tak nyenyak tidur. Pergerakannya terbatas. Apalagi, dari Hefei ke Wuhan, pusat virus mematikan ini pertama kali ditemukan, jaraknya 45 menit ditempuh menggunakan kereta cepat.

• BREAKING NEWS - Pasien di Pontianak Dimasukkan ke Ruang Isolasi, Terpapar Virus Corona?

Fitri Ariyesti saat ini sudah berada di Kabupaten Sintang. Gadis berusia 25 tahun ini pulang ke Indonesia pada 27 Januari lalu, dan tiba di Kabupaten Sintang pada 28 Januari 2020.

Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang bergerak cepat untuk memeriksa kondisi Fitri.

Dipastikan, kondisi mahasiswa yang baru saja pulang dari Kota Hefei, Cina tersebut aman dari virus corona.

Update berita pilihan

tribunpontianak.co.id di WhatsApp

Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak

Update Informasi Kamu Via Launcher Tribun Pontianak Berikut:

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID