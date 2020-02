Sempat Khawatir, Mardawani Bersyukur Fitri Pulang dengan Selamat dan Aman dari Virus Corona

SINTANG - Mardawani tante dari Fitri oleh Fitri Ariyesti merasa sangat bersyukur, karena akhirnya keponakannya yang sekolah di Universitas of Science and Technology of China bisa pulang ke Sintang dengan selamat dan aman dari virus corona.

Pada saat keponakannya tersebut masih di Kota Hefei, Provinsi Anhui, Tiongkok, keluarga sangat merasa khawatir terhadap mahasiswi S2 jurusan Publik Administrasi.

Terlebih, saat mendengar dan membaca berita jika virus corona yang menewaskan ratusan jiwa sudah mulai menyebar ke kota tempat Fitri belajar.

“Saya dan keluarga sangat khawatir dengan Fitri yang saat itu masih berada di China,” kata Mardawani, Minggu (2/2/2020).

Meski jalinan komunikasi berjalan lancar saat Fitri masih di China, rasa khawatir apabila keponakan itu terinveksi corona terus menghantui.

“Tiap hari kita komunikasi. Kita tanya kondisinya bagaimana. Cek terus,” ujar Mardawani.

Keluarga Fitri bersyukur ketika mendengar kabar gadis berusia 25 tahun ini mengatakan akan pulang ke Sintang.

Fitri saat ini sudah berada di Kabupaten Sintang.

Ia pulang ke Indonesia pada 27 Januari lalu, dan tiba di Kabupaten Sintang pada 28 Januari 2020.

Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang bergerak cepat untuk memeriksa kondisi Fitri.

Dipastikan, kondisi mahasiswa yang baru saja pulang dari Kota Hefei, China, tersebut aman dari virus corona.

“Kami bersyukur Fitri pulang dengan selamat bisa berkumpul bersama keluarga. Kami tidak merasa khawatir lagi,” Mardawani. (*)

