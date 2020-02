KISAH Mahasiswi Sintang yang Kuliah di China, Tertekan Wabah Corona Hingga Lega Bisa Pulang

Fitri Ariyesti mahasiswi Universitas of Science and Technology of China asal Sintang.

SINTANG - Perasaan lega tak dapat ditutupi oleh Fitri Ariyesti setelah tiba di tanah kelahirannya, Sintang.

Mahasiswi asal Sintang yang berkuliah di Universitas of Science and Technology of China merasakan beban psikologi yang luar biasa selama hampir satu bulan pasca virus corona merebak di kota Wuhan, China.

Perasaan was-was, khawatir terjangkit virus yang menewaskan 305 jiwa—update data terbaru per hari ini—menghantui gadis kelahiran Baras Nabun, Kecamatan Serawai, 3 Maret 1995 ini.

Perasaan itu menghantuinya sejak kota tempatnya tinggal, Hefei, Provinsi Anhui, ada belasan warga yang terinveksi corona.

Sejak virus corona merebak dari kota Wuhan, Fitri tak nyenyak tidur.

Pergerakannya terbatas.

Apalagi, dari Hefei ke Wuhan, pusat virus mematikan ini pertama kali ditemukan, jaraknya 45 menit ditempuh menggunakan kereta cepat.

“Setiap bangun tidur ngecek berita. Buka BBC atau CNN, cari tahu penyebaran virus corona, sudah berapa yang terinveksi dan meninggal,” ungkap Fitri ditemui di rumahnya, Minggu (2/2/2020).

Kepanikan berkepanjangan, berdampak pada psikologi mahasiswi S2 semester III jurusan Publik Administrasi di Universitas of Science and Technology of China ini.

SEPI: Seperti inilah kondisi kota Hefei, Provinsi Anhui tempat di mana Fitri mengeyam pendidikan S2 di Universitas of Science and Technology of China. Kondisinya lengang, sepi. (TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA/Fitri)

Terlebih, otoritas kampus melarang mahasiswa pergi ke pasar dan tempat keramaian yang rentan tertular virus corona.