Kembali ke Kampung Halaman, Dinkes Sintang Pastikan Fitri Aman dari Virus Corona

SINTANG - Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang, Harysinto Linoh memastikan Fitri Ariyesti, mahasiswi asal Sintang yang berkuliah di Universitas of Science and Technology of China yang baru tiba di Sintang aman dari virus corona.

Fitri diperiksa kesehatannya oleh tim dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang saat tiba di Kabupaten Sintang.

Mahasiswi S2 semester III jurusan Publik Administrasi ini pulang ke ke Indonesia dari Hefei, Provinsi Anhui, pada 27 Januari lalu, dan tiba di Kabupaten Sintang pada 28 Januari 2020.

“Sudah diperiksa. Aman,” kata Sinto memastikan, Minggu (2/2/2020).

Meski sudah dinyatakan aman, Sinto memastikan tetap memantau kondisi Fitri.

Selain itu, Dinkes juga akan memantau Tenaga Kerja Asing (TKA) yang ada di perusahaan sawit di Kabupaten Sintang untuk pencegahan dan antisipasi virus corona.

“(Fitri) Tetap kita pantau. Kita juga memantau TKA di beberapa perusahaan,” ujar Sinto. (*)

