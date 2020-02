JADWAL Indonesian Idol Spektakuler Show Senin 3 Februari 2020, 5 Finalis Ditantang Duet Bareng Juri

INDONESIAN IDOL - Sebanyak 5 Finalis Indonesian Idol yang tersisa akan kembali bersaing dan memberikan penampilan terbaiknya di di panggung spektakuler Show Indonesian Idol, Senin 3 Februari 2020.

Mereka adalah Mahalini Raharja, Ziva Magnolya, Lyodra Ginting, Tiara Anugrah, dan Nuca yang menjadi satu-satunya finalis pria tersisa.

Seperti biasa juri yang akan memberikan komentarnya adalah Anang Hermansyah, Judika, Ari Lasso, Maia Estianty dan Bunga Citra Lestari.

Bahkan spesial pada episode kali ini, peserta akan ditantang duet bersama juri.

Dalam bocoran di akun instagram @indonesianidolid masing-masing finalis akan duet bareng juri mulai dari Lyodra dan Judika dengan The Prayer, Mahalini dan Ari Lasso dengan Shal,low, Nuca dan BCL dengan A Thausand year, Tiara dan Anang Hermansyah dengan Like I'm Gonna Lose You, dan Ziva dan Maia Estianty dengan In My Place.

"Hai Idol Lovers!!

Siapa nih yang udah gak sabar mau lihat penampilan duet finalis TOP 5 dengan Judges besok?

Kira-kira tebakan kalian bener gak ya? Dan lagu apa yg akan mereka bawakan?

Yuk langsung aja cek video berikut ini!

.

Eits!! Selain berduet dengan Judges, finalis TOP 5 akan membawakan lagu secara solo lho! Penasarankan?

Tunggu info selanjutnya hanya di social media #IndonesianIdol ,"tulisnya

.

Bagaimana penampilan para finalis Top 5?

Siapakah yang kemudian akan tereliminasi?

Saksikan penampilan 5 finalis Indonesian Idol di panggung Spektakuler Indonesian Idol yag akan tayang di RCTI Senin 3 Februari 2020 pukul 21.00 WIB.

LINK LIVE STREAMING RCTI

Live Streaming RCTI Indonesian Idol 2020 dapat diakses melalui tautan ini :

Link 1