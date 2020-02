Buka Pekan Promosi dan Kuliner Cap Go Meh, Edi: Momentum Geliat UMKM Kota Pontianak

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono beserta Forkopimda Kota Pontianak membuka pekan raya Cap Go Meh di Jalan Diponegoro, Pontianak, Kalimantan Barat, Minggu (2/2/2020) sore. Sebanyak 65 stand kuliner dan produk UMKM selama satu pekan ke depan hingga malam puncak perayaan Cap Go Meh 2571.

PONTIANAK - Wali Kota Pontianak menuturkan bahwa momen pekan promosi dan kuliner perayaan Imlek dan Cap Go Meh 2571 di Kota Pontianak akan dijadikan sebagai upaya menggeliatkan para pelaku UMKM di Kota Pontianak.

"Perayaan festival Cap Go Meh 2020 Kota Pontianak diharapkan sebagai salah satu upaya memberdayakan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Pontianak," ujarnya sesaat usai meninjau Stan pameran pekan promosi dan kuliner pada rangkaian even Imlek dan Cap Go Meh 2571 di Jln Diponegoro, Minggu (2/2/2020)

Ia mengatakan selama kegiatan promosi kuliner yang dilaksanakan hingga 8 Februari 2020 mendatang bisa dijadikan ajang promosi produk lokal.

Momentum perayaan imlek dan Cap Go Meh juga harus dijadikan ajang untuk menunjukkan Kota Pontianak sebagai kota toleransi.

"Kota Pontianak sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Barat tentu menjadi barometer seluruh kabupaten kota lainnya," ujarnya.

Ia mengatakan Kota Pontianak sebagai ibukota provinsi harus menunjukkan toleransi antar sesama.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono beserta Forkopimda Kota Pontianak mengunjungi sejumlah stand pekan raya Cap Go Meh di Jalan Diponegoro, Pontianak, Kalimantan Barat, Minggu (2/2/2020) sore. Sebanyak 65 stand kuliner dan produk UMKM selama satu pekan ke depan hingga malam puncak perayaan Cap Go Meh 2571. (TRIBUN PONTIANAK/DESTRIADI YUNAS JUMASANI)

Dirinya berharap panitia pelaksanaan Cap Go Meh Kota Pontianak terus melakukan inovasi.

"Panitia pelaksana Cap Go Meh juga di harapkan bisa menjaga kebersihan lokasi festival," ujarnya.

Dirinya menyampaikan Pemerintah Kota Pontianak tetap berkomitmen untuk mewujudkan kota yang nyaman dan aman untuk masyarakat.

Hal tersebut bisa diwujudkan dengan kolaborasi antar semua pihak dan komponen masyarakat.

"Pemerintah Kota Pontianak terus berkomitmen untuk mewujudkan kota yang nyaman bagi masyarakat," ujarnya. (*)

