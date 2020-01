Berikut Pemeran Film DC Birds of Prey, Tim Pahlawan Wanita

PONTIANAK - Telah tayang di bioskop kesayangan anda, Film Birds of Prey adalah tim pahlawan yang beranggotakan wanita-wanita tangguh yang berada dalam naungan semesta DC atau DCEU.

Meskipun tidak banyak orang yang mengetahui cerita mereka, akan tetapi mereka nyatanya adalah salah satu tim yang cukup penting dalam komik DC yang memiliki beberapa karakter besar.

Berikut ini aktor-aktor yang memerankan film Birds of Prey yang dilihat dari Tix.id.

1. The Black Canary

Black Canary (diperankan oleh Jurnee Smollett-Bell) adalah seorang ahli seni bela diri dan memiliki kekuatan teriakan ultrasonik dengan frekuensi 300 desibel. Black Canary sangat pandai dalam pertarungan tangan kosong, ia juga merupakan pemimpin yang fantastis - dan bahkan telah dipilih untuk memimpin DC's Justice League.

2. The Huntress

Tokoh berikutnya adalah Huntress (diperankan oleh Mary Elizabeth Winstead), juga dikenal sebagai Helena Bertinelli. Karakter ini secara historis lahir dari salah satu keluarga mafia paling kuat di Gotham. The Huntress memiliki keterampilan dalam gymnastics, pertarungan tangan kosong, dan keahlian memanah.

3. Detektif Renee Montoya

Renee Montoya (diperankan oleh Rosie Perez) pada awalnya diciptakan untuk Batman: The Animated Series. Namun, sejak reboot New 52 DC, ia biasanya digambarkan sebagai mantan detektif dari Departemen Kepolisian Kota Gotham yang bekerja di Unit Kejahatan Besar. Dia akhirnya meninggalkan pasukan setelah muak dengan korupsi yang terjadi di dalam kepolisian.

4. The Orphan

The Orphan (diperankan oleh Ella Jay Basco) merupakan anggota termuda dan anggota yang paling tidak terbiasa dengan skenario pertempuran yang menantang maut. Dalam komik, The Orphan dikisahkan sebagai anak dari dua pembunuh terkenal, Lady Shiva dan David Cain. Kemampuan utamanya adalah pertarungan tangan kosong yang luar biasa dan kemampuannya membaca bahasa tubuh lawan.

5. Harley Quinn

Dalam versi komik, Harley Quinn belum menjadi anggota resmi dari tim Bird of Prey. Namun, di dalam film, Harley akan memiliki peran besar pada Birds of Prey. Harley Quinn memiliki masa lalu yang sangat gelap dan penuh kekerasan berkat kisah romansanya dengan Joker. Harley Quinn memiliki kemampuan manipulasi yang sangat luar biasa dan menjadi salah satu karakter mematikan di dalam film ini.

Selain 5 anggota Birds of Prey diatas, DC Universe masih memiliki banyak karakter lain yang tidak kalah keren, namun dalam film spin off Suicide Squad ini hanya 5 anggota yang menjadi center point. Jangan lupa saksikan Birds of Prey (And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn) di bioskop kesayangan kamu.