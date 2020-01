Top Ten Volare Musik Barat Pekan Ini! Yuk Lihat Siapa yang Masuk Peringkat Pertama

VOLARE #1 SOUND

Edisi: 30.01.2020

Host: Febi Resiana

Chart: Venny Sulika

PONTIANAK - Hobi dalam mendengarkan musik juga mampu meningkatkan daya ingat.

Wah terlepas dari kata benar dan tidaknya, kamu bisa rasain sendiri bagaimana setiap musik bisa membiusmu.

Ngomongin tentang musik,Tribun akan sampaikan 10 posisi top yang bisa menjadi referensi kamu ditemani dengan penyiar kece dari Volare Febi Resiana dengan Chart #1 VNOS setiap pukul 09.00-11.00 wib.

1 Reasons I Drink - Alanis Morissette

2 Bad Blood - Working Men’s Club

3 Prophet - King Princess

4 Carousel - Clock Opera

5 The Keeper - Blossoms

6 The Performer - James Righton

7 Down 2 - Bessie Turner

8 Sophie - Arlo Parks

9 Did My Best - The Voidz

10 Narcissus - Róisín Murphy

Update Informasi Kamu Via Launcher Tribun Pontianak Berikut:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wTribunPontianak_10091838

Update berita pilihan

tribunpontianak.co.id di WhatsApp

Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak