Sebanyak 14 Karyawan Tribunnews menjadi The Best Employee tahun 2019

Sebanyak 14 karyawan dari seluruh perusahaan daerah di bawah unit Group of Regional Newspaper Kompas Gramedia menjadi The Best Employee tahun 2019.

Para The Best Employee kali ini berasal dari 12 koran lokal dan dari kantor Group of Regional Newspaper Kompas Gramedia atau Tribunnews Jakarta.

Sejumlah koran lokal di bawah Group of Regional Newspaper Kompas Gramedia, seperti Tribun Sumsel, Tribun Bali, Tribun Batam, Tribun Jambi, Serambi Indonesia, Bangka Pos, Pos Belitung, Super Ball, Pos Kupang dan Tribun Kaltim tidak mengirimkan wakilnya.

Sementara mereka yang tahun ini mendapat anugerah The Best Employee antara lain Jamal Pengendali Wilayah Tribun Lampung, Fernando Reporter Tribun Pekanbaru dengan Randy P. Hutagaol Editor Online Tribun Medan masing-masing The Best Employee dari Pulau Sumatera.

Dari Pulau Jawa dipilih Jolina Franita Harid Account Executif Wartakota, Fatimatuzzahroh Reporter Harian Surya, Theresia Felisiani Reporter Indopersda Primamedia,Elma Nur Agustin Advertising Administrative Assistant Tribun Jabar, Mohamad Yoenus TribunVideo.com Assistant Manager, Ricky Fajar Hersano IT Officer Tribun Jateng dan Suut Amdani Tribun Style Assistant Manager.

Pulau Sulawesi hanya mengirimkan dua yakni Hardiansyah Videographer Tribun Timur dengan Hendrik Sumeda Circulation Manager Tribun Manado.

Sementara dari Pulau Kalimantan terpilih Sarmilan Printing Manager Tribun Pontianak dan yang terakhir Murhan Editor Online Banjarmasin Post.