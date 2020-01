Dukung Revolusi Menteri Pendidikan, Kubu Raya Bikin Gerakan Inovasi Literasi 'Membaca-kan'

KUBU RAYA - Berdasarkan survei Most Literate Nation In The World 2016, menempatkan Indonesia di urutan ke-60 dari 61 negara dalam hal minat baca.

Sementara, hasil penelitian Programme for International Student Assessment (PISA) untuk Indonesia tahun 2018 telah diumumkan The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) beberapa waktu lalu di Jakarta.

Indonesia menempati urutan ke 72 dengan perolehan skor 371 dari 78 negara yang di assessment. Hal demikian, dapat dilihat jika kemampuan baca siswa Indonesia masih kurang.

Guna mendukung revolusi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nadiem Makarim.

Pemerintah Kabupaten Kubu Raya menggalakkan inovasi literasi membaca-kan untuk anak-anak di Kubu Raya.

Menurut Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan budaya baca di r indonesia masih kurang, sehingga diperlukan inovasi, tidak hanya sekadar membaca.

"Gerakan membaca-kan bertujuan agar anak menjadi lebih aktif dan percaya diri dalam membaca. Tidak hanya membaca untuk diri sendiri, tapi melibatkan orang lain sebagai pendengar," ujarnya, Kamis (30/1/2020).

Lebih lanjutnya, Muda menuturkan saat gerakkan literasi membaca-kan mulai tumbuh, tentunya dapat membangkitkan semangat anak beraktualisasi.

"Ketika anak-anak terlatih sedari kecil dengan gerakan ini, ke depannya buku-buku yang ada di perpustakaan desa hingga kabupaten menarik untuk di baca, bahkan minat pun akan tergerak dengan sendirinya,"pungkasnya.

