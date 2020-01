OK OCE Forever Kalbar Target 100 Ribu Lapangan Kerja Baru

PONTIANAK - Usai dikukuhkan OK OCE (One Kecamatan, One Center of Entrepreneurship) Forever Kalimantan Barat, menargetkan 100 ribu lapangan pekerjaan baru di Kalimantan Barat.

Hal ini disampaikan Ketua OK OCE Forever Kalimantan Barat, Fika Meldita saat menghadiri diskusi publik yang digelar bekerja sama dengan mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama (NU) Kalimantan Barat, di aula Kantor Bupati Kubu Raya, Rabu (29/1/2020).

"Jadi OK OCE Forever Kalbar sudah resmi dan kita punya target menciptakan 100 ribu lapangan pekerjaan baru di Kalimantan Barat," ungkapnya dihadapan peserta diskusi

Oleh karena itu, pihaknya meminta dukungan, kepada anak -anak muda kaum millenial termasuk para mahasiswa-mahasiswa UNU Kalbar untuk bergabung dalam OK OCE Forever Kalbar.

• Pontianak Kota Perdagangan dan Jasa, Ritel dan Perhotelan Berpotensi Sediakan Banyak Lapangan Kerja

"Kita terbuka untuk adik-adik yang sudah memiliki jiwa entreprenuer untuk gabung OK OCE kita bisa bersilaturahmi dan berdiskusi," ujarnya

Dia berharap mahasiswa yang memiliki skill harus optimal memanfaatkan kemampuan yang dimiliki.

"Jadi saya mohon bantuan yang sudah punya mental, punya skill pengen punya kemampuan, ayo gabung. Kita berbagi, kita belajar, anak-anak muda saya rekrut," ujarnya.

Diskusi dihadiri oleh Co Founder OK OCE Indonesia dan Ketua OK OCE Forever Kalimantan Barat, Fika Meldita dan M Fahmi, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untan Pontianak.

Update Informasi Kamu Via Launcher Tribun Pontianak Berikut:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wTribunPontianak_10091838