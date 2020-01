Hadir di Kalbar, OK OCE Siap Sinergi Bersama Pemerintah Majukan UMKM

TRIBUN PONTIANAK/DESTRIADI YUNAS JUMASANI Foto bersama usai kegiatan seminar UMKM, diskusi publik dan pengukuhan pengurus Ok Oce Forever yang dihadiri langsung oleh Co Founder Ok Oce Indra C Uno, di Hotel Golden Tulip, Jalan Teuku Umar, Pontianak, Kalimantan Barat, Selasa (28/1/2020) siang.

TRIBUN PONTIANAK/DESTRIADI YUNAS JUMASANI Materi seminar oleh Co Founder Ok Oce Indra C Uno pada Seminar UMKM, diskusi publik dan pengukuhan pengurus Ok Oce Forever yang dihadiri langsung oleh Co Founder Ok Oce Indra C Uno, di Hotel Golden Tulip, Jalan Teuku Umar, Pontianak, Kalimantan Barat, Selasa (28/1/2020) siang.