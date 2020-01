FOTO: Seminar UMKM, Diskusi Publik dan Pengukuhan Pengurus Ok Oce Forever

TRIBUN PONTIANAK/DESTRIADI YUNAS JUMASANI Foto Bersama Pengurus Oke Oce Forever Kalbar dengan tamu undangan VIP pada Seminar UMKM, diskusi publik dan pengukuhan pengurus Ok Oce Forever yang dihadiri langsung oleh Co Founder Oke Oce Indra C Uno, di Hotel Golden Tulip, Jalan Teuku Umar, Pontianak, Kalimantan Barat, Selasa (28/1/2020) siang.

TRIBUN PONTIANAK/DESTRIADI YUNAS JUMASANI Sambutan Ketua Umum Ok Oce Forever Kalbar Fika Meldita pada Seminar UMKM, diskusi publik dan pengukuhan pengurus Ok Oce Forever yang dihadiri langsung oleh Co Founder Ok Oce Indra C Uno, di Hotel Golden Tulip, Jalan Teuku Umar, Pontianak, Kalimantan Barat, Selasa (28/1/2020) siang.

TRIBUN PONTIANAK/DESTRIADI YUNAS JUMASANI Sambutan Ketua Umum Ok Oce Forever Esti Dwi Gandini pada Seminar UMKM, diskusi publik dan pengukuhan pengurus Ok Oce Forever yang dihadiri langsung oleh Co Founder Ok Oce Indra C Uno, di Hotel Golden Tulip, Jalan Teuku Umar, Pontianak, Kalimantan Barat, Selasa (28/1/2020) siang.

TRIBUN PONTIANAK/DESTRIADI YUNAS JUMASANI Materi seminar oleh Ketua Umum Ok Oce Indonesia Iim Rusyamsi pada Seminar UMKM, diskusi publik dan pengukuhan pengurus Ok Oce Forever yang dihadiri langsung oleh Co Founder Ok Oce Indra C Uno, di Hotel Golden Tulip, Jalan Teuku Umar, Pontianak, Kalimantan Barat, Selasa (28/1/2020) siang.

TRIBUN PONTIANAK/DESTRIADI YUNAS JUMASANI Materi seminar oleh Co Founder Ok Oce Indra C Uno pada Seminar UMKM, diskusi publik dan pengukuhan pengurus Ok Oce Forever yang dihadiri langsung oleh Co Founder Ok Oce Indra C Uno, di Hotel Golden Tulip, Jalan Teuku Umar, Pontianak, Kalimantan Barat, Selasa (28/1/2020) siang.

TRIBUN PONTIANAK/DESTRIADI YUNAS JUMASANI Pemberian plakat penghargaan usai seminar UMKM, diskusi publik dan pengukuhan pengurus Ok Oce Forever yang dihadiri langsung oleh Co Founder Ok Oce Indra C Uno, di Hotel Golden Tulip, Jalan Teuku Umar, Pontianak, Kalimantan Barat, Selasa (28/1/2020) siang.