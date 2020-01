Emak-emak di Pontianak Ikut OK OCE Biar Tambah Termotivasi Usaha

Materi seminar oleh Co Founder Ok Oce Indra C Uno pada Seminar UMKM, diskusi publik dan pengukuhan pengurus Ok Oce Forever yang dihadiri langsung oleh Co Founder Ok Oce Indra C Uno, di Hotel Golden Tulip, Jalan Teuku Umar, Pontianak, Kalimantan Barat, Selasa (28/1/2020) siang.

PONTIANAK - Puluhan peserta yang didominasi "emak-emak" pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), di Pontianak antusias mengikuti acara seminar dan pengukuhan pengurus OK OCE Forever di Hotel Golden Tulip Pontianak Selasa (28/1/2020)

Dalam kesempatan, para ibu-ibu tersebut antusias mendengarkan pemaparan oleh Co Founder OK OCE, Prof Indra Cahya Uno dan Ketum OK OCE Indonesia, Lim Rusyamsi terkait program OK OCE.

Kehadiran jajaran OK OCE dijadikan kesempatan para pelaku UMKM untuk bertanya mengenai cara untuk memajukan industri UMKM mereka.

Beberapa di antaranya pun penasaran dan bertanya bagaimana cara bergabung dalam program OKE OCE.

Satu di antara peserta yakni, pengusaha Keripik Keladi, Rosanti (42).

Warga Pontianak Tenggara, ini senang mengikuti kegiatan bekenaan usaha, termasuk kehadiran program OK OCE, agar semakin memotivasi dirinya untuk memajukan usaha miliknya.

"Saya suka ikut kegiatan seperti ini supaya termotivasi, penjualan lebih banyak," ujarnya kepada Tribun

Ia berharap usaha home industri keripik keladi miliknya bisa berkembang dan dibantu oleh Dinas terakait.

Rosanti sendiri, memiliki omzet perbulan mencapai Rp 3 juta rupiah. Adapun mereknya yakni Keripik Keladi Serawak Rosa. Sejauh ini produknya tersebut ia pasarkan di UMKM Center Pemkot Pontianak dan sejumlah super market.

Sementara Co Founder, OK OCE Indonesiav, Prof Indra Cahya Uno mengatakan OK OCE Indonesia mengajak seluruh komunitas yang ada di Indonesia, untuk bergabung termasuk OK OCE Forever yang baru saja dibentuk di Kalimantan Barat.