Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) Syok Kobe Bryan dan Putrinya Meninggal Dunia Kecelakaan Heli

Politikus Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) turut mengungkapkan perasaannya saat mendengar kabar Kobe Bryant meninggal dunia.

Melalui unggahan di akun Instagram miliknya @agusyudhoyono, Senin (27/1/2020), AHY mengaku kaget saat membaca berita tentang kepergian sang idolanya.

Disebutkan AHY, Kobe Bryant dan putrinya Gigi meninggal akibat kecelakaan helikopter.

Baginya, Kobe Bryant merupakan salah satu pemain basket yang sudah ia idolakan sejak dulu.

• Cristiano Ronaldo Sampaikan Kabar Duka Meninggalnya Kobe Bryant, Neymar Selebrasi Angka 24

Tak hanya itu, Kobe Bryant menjadi sumber inspirasi ketika dirinya aktif bermain basket di SMA dan saat menempuh pendidikan di Akademi Militer.

Di akhir keterangan, suami Annisa Pohan ini turut mengucapkan selamat jalan bagi Kobe dan putrinya.

"Saya shock banget ketika baca berita pagi ini, Kobe Bryant dan putrinya Gigi meninggal akibat kecelakaan helikopter.

Kobe Bryant adalah salah satu pemain basket yang saya idolakan sejak dulu.

Ia juga menjadi sumber inspirasi ketika saya dulu aktif bermain basket di SMA dan di Akademi Militer.

Dunia basket kehilangan seorang legendarisnya hari ini. He was a great player, and a better person.