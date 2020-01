VIDEO: Ribuan Umat Muslim Hadiri Salawat Dua Negara Bersama Habib Syech di PLBN Entikong

SANGGAU - Ribuan umat muslim mengikuti shalawat dua negara Indonesia-Malaysia bersama Habib Syech bin Abdul Qodir Assegaf serta Gus Karim di PLBN Entikong, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Sabtu (25/1/2020) malam.

Antusias umat muslim yang ingin mendengarkan tausiah membludak di PLBN Entikong. Bahkan tak hanya dari Indonesia saja melainkan ada juga dari Malaysia.

Syair demi syair shalawat terus dikumandangkan, lautan manusia pun semakin semarak mengumandangkan shalawat yang langsung dipimpin oleh Habib Syech.

• Pererat Hubungan, Indonesia-Malaysia Gelar Shalawat Lintas Agama di PLBN Entikong

Hadir juga Bupati Sanggau, Paolus Hadi, Consulate General of The Republic of Indonesia Kuching, Yonny Tri Prayitno, Perwakilan dari Pemprov Kalbar, Forkopimda Sanggau, Forkopincam Entikong, Istansi Vertikal di Entikong, OPD Sanggau, Panitia bersalawat dua negara dan undangan lainya.

Simak selengkapnya dalam video di atas. (*)

