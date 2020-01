Hasil Tinju Dunia Danny Garcia vs Ivan Redkach, Swift Sukses Menang Mutlak

Danny Garcia sukses meraih kemenangan saat bertarung melawan Ivan Redkach, Minggu (26/1/2020).

Pada pertarungan yang digelar di Barclays Center, New York, Amerika Serikat itu, Garcia sukses meraih kemenangan angka mutlak 118-110, 117-111 dan 117-111.

Hasil pertandingan ini, sesuai dengan apa yang sudah diprediksikan sebelumnya.

Sejak awal, Garcia sudah dinilai unggul dibanding sang lawan, Ivan Redkach.

Kekuatan Garcia juga membuat Ivan Redkach babak belur pada ronde sembilan.

Garcia juga membuat petinju Ukraina itu frustrasi hingga menggigit bahunya pada ronde kedelapan.

Kekuatan Garcia memang tak terbendung lawan. Apalagi di atas ring, Garcia tampil lincah.

Setelah kemenangan ini, Garcia digadang-gadang akan melawan petinju Filipina, Manny Pacquiao.

The opening rounds of the fight were dictated by Danny Garcia's counter punching ability success timing hooks to the body. Garcia has controlled the pace and dictated the fight since. #GarciaRedkach #PBConShowtime pic.twitter.com/2cSKaiQ7K7