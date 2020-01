Danny Garcia vs Ivan Redkach, El Terrible Ivan Redkach Gigit Bahu Danny Garcia: Mike Tyson!

Pertarungan Tinju Dunia antara Danny Garcia vs Ivan Redkach, Minggu (26/1/2020), berkesudahan dengan kemenangan angka mutlak untuk Garcia.

Bertarung penuh dalam 12 ronde, Garcia meraih kemenangan setelah mendapat angka 118-110, 117-111 dan 117-111.

Laga di Barclays Center, New York, Amerika Serikat itu, benar-benar menjadi milik Garcia.

Sejak awal, Swift menguasai jalannya pertarungan. Redkach hanya sesekali mampu memberikan balasan.

Sementara Garcia, beberapa pukulannya membuat petinju Ukraina itu mengalami luka.

Termasuk pukulan di ronde kelima dan kesembilan.

The opening rounds of the fight were dictated by Danny Garcia's counter punching ability success timing hooks to the body. Garcia has controlled the pace and dictated the fight since. #GarciaRedkach #PBConShowtime pic.twitter.com/2cSKaiQ7K7