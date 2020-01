Penelitian Beberkan Air Ludah Ternyata Bisa Sembuhkan Luka dengan Cepat, Mampu Bunuh Bakteri 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Kebiasaan memberikan air ludah atau air liur pada bagian tubuh yang terluka sudah dilakukan banyak orang sedari dulu.

Pasalnya kebiasaan memberikan ludah ini dipercaya dapat mempercepat penyembuhan luka.

Maka tak heran setelah membersihkan luka banyak orang langsung memberikan air liur saat obat antiseptik tidak tersedia.

Namun melihat fenomena ini, benarkah air ludah dapat mempercepat penyembuhan luka?

Menjawab pertanyaan tersebut, sebuah penelitian sempat meneliti manfaat air liur terhadap penyembuhan luka ini.

Dimana mereka sempat mengidentifikasi suatu zat dalam air ludah manusia yang ternyata bisa mempercepat penyembuhan luka.

Temuan tersebut diketahui sempat dipublikasikan dalam The Journal of Federation of American Societies for Experimental Biology (FASEB).

Dimana dalam hasil penelitiannya ditemukan protein kecil bernama histatin di dalam air liur yang dipercaya membunuh bakteri dan juga bertanggung jawab atas penyembuhan luka.

Dikutip dari Xin Hua, penelitian ini sempat disebut sebagai kabar baik bagi dunia medis.

Lantaran protein histatin ini memiliki potensi kemungkinan untuk diproduksi secara massal sebagai krim antibiotik dan alkohol gosok.