Jane Shalimar Bakal Menikah, Bandingkan Sosok Ayah dan Calon Suami | Hal Ini Buat Keduanya Mirip. 

KABAR Bahagia datang dari artis peran Jane Shalimar.

Baru-baru ini, Jane Shalimar mengungkapkan kesiapannya melepas status jandanya.

Dalam waktu dekat, Ia akan dipersunting oleh kekasihnya, Arsya Wijaya.

Namun sebelum melangsungkan pernikahannya, Jane berziarah ke makam ayahnya, Dicky Sadikin Prawiradiningrat.

Kedatangannya ke makam sang ayah tak lain untuk meminta restu.

Hal itu terlihat dalam unggahan Jane melalui Instagram pribadinya, @janeshalimar_1, yang dikutip Kompas.com, Jumat (24/1/2020).

"Assalamu'alaikum papa sayang...hari ini aku sama aa @arsyawijaya21 dateng utk minta izin dan restu papa lewat doa2 yg kita sampaikan di pusara papa," tulis Jane.

Meski demikian, Jane sedih karena sang ayah tidak sempat melihat calon suaminya.

Ia yakin segala sifat yang dimiliki ayahnya ada di dalam diri Arsya.

"Dari cara ngomong, sifat, sampai kebiasaan2nya pun sama...i'm pretty sure you would've liked him," tulis Jane.