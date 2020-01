NILAI Pasar Rp 7 Miliar, Ezechiel justru Tak Bisa Dimainkan Bhayangkara FC saat Lawan Persib Bandung

Saga transfer Ezechiel Ndouassel mencapai puncaknya saat Bhayangkara FC meresmikan penyerang asal Chad itu pada Selasa (21/1/2020) malam WIB.

Bhayangkara FC resmi memperkenalkan Ezechiel Ndouassel pada pada Selasa (21/1/2020).

"The KING is here, King Ezechiel N'douassel. Welcome bro," tulis pernyataan Bhayangkara FC.

Sejumlah kabar simpang siur sempat menyertai proses kepindahan Ezechiel Ndouassel, namun hal itu bisa diklarifikasi berbagai pihak pada Rabu (22/1/2020).

Pertama yakni mengenai durasi kontrak Ezechiel Ndouassel di Bhayangkara FC.

Manajer Bhayangkara FC, Sumardji mengonfirmasi bahwa Ezechiel dikontrak selama dua tahun bersama Bhayangkara FC.

Demikian juga sang Agen Ezechiel, Agwa Alib Jules yang mengonfirmasi hal serupa.

Kontrak Ezechiel di Persib sejatinya masih aktif hingga akhir musim 2020.

Dengan demikian, Bhayangkara FC membayar sejumlah uang sebagai biaya transfer penyerang yang sering disapa King Eze itu.

"Ya sudah resmi ke Bhayangkara. Ezechiel tidak dipinjamkan. Jadi, sudah ada komitmen dan antara Persib dan Bhayangkara FC," kata Aliba seperti dilansir BolaSport.com dari Kompas.

