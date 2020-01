Manfaat Dengarkan Musik Tingkatkan Daya Ingat, Cek Top Ten Volare Musik Barat Pekan Ini

PONTIANAK - Hobi dalam mendengarkan musik juga mampu meningkatkan daya ingat, wah terlepas dari kata benar dan tidaknya, kamu bisa rasain sendiri bagaimana setiap musik bisa membius mu.

Ngomongin tentang musik,Tribun akan sampaikan 10 posisi top yang bisa menjadi referensi kamu ditemani dengan penyiar kece dari Volare Febi Resiana dengan Chart #1 VNOS setiap pukul 09.00-11.00 wib.

1 Down 2 - Bessie Turner

2 Love You for A Long Time - Maggie Rogers

3 Heartless - The Weeknd

4 Everything Else Has Gone Wrong - Bombay Bicycle Club

5 Sweat Patch - Lauran Hibberd

6 Reasons I Drink - Alanis Morissette

7 Kiss Like the Sun - Jake Bugg

8 Bad Blood - Working Men’s Club

9 Prophet - King Princess

10 Carousel - Clock Opera