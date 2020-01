VIDEO: Single Terbaru Audrey Musisi Muda Asal Pontianak

PONTIANAK - Musisi muda adalah Pontianak, Audrey Nabila Wulan Budiman yang menorehkan banyak prestasi sejak kecil kini sudah mengeluarkan single terbaru.

Dapat di dengarkan di Joox, Spotify dan YouTube, kamu bisa mendengar lagunya yang berjudul "Yes Only You".

Berkat dukungan sang ibunda, Audrey sudah mulai banyak dikenal masyarakat karena suaranya yang merdu, lembut dan easy. Seperti tampilan anak muda kini, Audrey yang mengeluarkan single tersebut juga mudah untuk didengar dan dihapal lirik lagunya.

Ditemui Tribun Pontianak, Audrey mengaku sangat senang karena ia bisa mengembangkan potensi dirinya agar lebih baik lagi. Tidak hanya menyanyi saja, Audrey juga bisa memainkan alat musik seperti drum, piano, gitar dan lainnya.

"Dulu masih kecil sekali, Audrey pernah bilang ke mama kalau Audrey pengen main musik, dan berlanjut sampai dewasa Audrey banyak mengikuti lomba-lomba, dan menang, disitu mama akhirnya yakin kalau Audrey punya potensi ini," katanya dengan antusias.

Audrey yang sudah menyukai musik sejak kelas dua SD itu mengaku, bahwa bakat dirinya memang terlahir dari keluarganya. Seperti mama, Abang dan kakaknya yang memang pemain musik dan penyanyi.

"Mungkin karena dulu sering dengar mama menyanyi, Audrey juga seneng banget nyanyi terus ikut lomba dan menang, jadi Audrey mulai ikut les musik dan pengen mengembangkan karir di dunia musisi," tambahnya.

Dengan single terbarunya itu, Audrey berharap lebih banyak lagi masyarakat yang bisa menyukai lagu yang ia keluarkan. Agar kedepannya ia bisa membuat album kembali, dengan bantuan orang-orang sekitarnya.

Masih duduk di kelas 10, SMA K Immanuel, Audrey juga mendapat dukungan dari teman-teman dan sekolah. Dirinya juga akan mengikuti kegiatan vokal grup dari sekolah untuk kegiatan ulang tahun Pemprov Kalbar tahun ini.