ASITA Kalbar Sediakan Paket Wisata CGM Pontianak dan Singkawang

PONTIANAK - Association of the Indonesia Tours and Travel Agencies (ASITA) Kalbar menawarkan paket wisata menarik bagi wisatawan jelang Imlek dan Cap Go Meh 2020, khusus rute Kota Pontianak dan Singkawang.

Ketua ASITA Kalbar, Nugroho Henray Ekasaputra mengatakan tentu ada alternatif paket

wisata yang dipersiapkan untuk wisata Cap Go Meh di Kota Singkawang. Sebab festival CGM sudah menjadi kelender pariwisata Nasional.

"Selama ini paket wisata Cap Go Meh tujuannya ke Singkawang menyaksikan festival Cap Go Meh yang merupakan kalender Pariwisata Nasional," ujar Nugroho Henray Ekasaputra, Rabu (22/1/2020).

CGM sudah menjadi daya pikat tersendiri dan dipastikan tingkat kunjungan akan meningkat drastis terutama ke Kota Singkawang.

"Kalau Cap Go Meh kunjungan wisatawan selalu ramai baik dari domestik, Nusantara, maupun mancanegara," ujarnya

Para wisatawan ini biasanya akan mengambil paket 4 hari 3 malam atau 3 hari 2 malam dengan rute Pontianak-Singkawang di pariasikan dengan objek daya tarik wisata di sekitar perjalanan.

"Tergantung masing-masing perusahaan perjalanan menyusun paketnya," ujar Nugroho Henray Ekasaputra.

