Mbak You Pernah Dilabrak Artis Setelah Terawangannya Jadi Kenyataan: Tiba-tiba Dia Nelpon

Sosok peramal kondang Mbak You memang kerap wara-wiri di pemeritaan.



Pasalnya, ia kerap ramalkan para Artis dan kejadian heboh.



Tak hanya Mbak You, Panglima Langit dan Ratna Listy ini juga mengungkap suka dukanya menjadi peramal.



Menurut Mbak You, ada kejadian duka yang dia alami setelah selesai meramal.



Apalagi sebagai paranormal ini tentu tak semua ramalannya terbukti, bahkan ada yang meleset.



Maka dari itu, Ichsan Akbar dan Melaney Ricardo pun bertanya perihal perasaan takut Mbak You, Panglima Langit dan Ratna Listy ketika meramalkan orang lain, Artis ataupun kasus.

"Ada perasaan takut gak ih kan diminta untuk menerawang Artis atau kasus?" tanya Ichsan Akbar, dilansir TribunnewsBogor.com dari acara Call Me Mel yangtayang di iNews TV, Selasa (21/1/2020).

"Misalnya kalau ada yang gak terima, marah atau mungkin sudah berharap untuk dibuka auranya tapi kok gak ngerasa apa-apa. Pasti ada dong up and down-nya?" tanya Melaney Ricardo memperjelas pertanyaan Ichsan Akbar sebelumnya.

Panglima Langit menjelaskan bahwa ketika seseorang berkonsultasi dengannya, maka harus ada keyakinan terlebih dahulu.

"Ya pada hakikatnya orang yang datang itu sudah menyimpan rasa yakin. Artinya, dia tidak mungkin datang ke kita kalau gak yakin," ujar Panglima Langit.

Menurut Panglima Langit keyakinan itu adalah bentuk kejujuran antara pasien dan dirinya.

"Yakin itu kan sebuah kejujuran yang membuat orang itu ada positif ke kita dan pasti ada kerjaama yang baik dan saling memahami dan mengerti," tambahnya.

Setelah itu, Melaney Ricardo pun membandingkan Panglima Langit yang selalu ditemani Ratna Listi, sedangkan Mbak You hanya sendirian.

Istri Tyson Lynch ini pun khawatir terjadi sesuatu kepada Mbak You yang memnag kerap blak-blakan ungkap hasil ramalannya.

"Mbak You kan sendirian, kalau ada apa-apa macam-macam sendirian dong, gimana tuh?" tanya Melaney Ricardo sambil berseloroh.