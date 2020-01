Lirik Lagu Hanya Rindu - Andmesh Kamaleng | Chord Kunci Gitar Lagu Hanya Rindu - Andmesh

'Hanya Rindu' - Andmesh Kamaleng

Saat ku sendiri, ku lihat foto dan video

Bersamamu yang telah lama ku simpan

Hancur hati ini melihat semua gambar diri

Yang tak bisa, ku ulang kembali

Ku ingin saat ini, engkau ada di sini

Tertawa bersamaku, seperti dulu lagi

Walau hanya sebentar, Tuhan tolong kabulkanlah

Bukannya diri ini tak terima kenyataan

Hati ini hanya rindu

Segala cara telah kucoba

Agar aku bisa tanpa dirimu

Namun semua, berbeda

Sulitku menghapus kenangan bersamamu

Ku ingin saat ini, engkau ada di disini

Tertawa bersamaku, seperti dulu lagi

Walau hanya sebentar, Tuhan tolong kabulkanlah

Bukan diri ini tak terima kenyataan

Hati ini hanya rindu

Hanya rindu

Ku ingin saat ini, engkau ada di disini

Tertawa bersamaku, seperti dulu lagi

Walau hanya sebentar, Tuhan tolong kabulkanlah

Bukannya diri ini tak terima kenyataan

Bukannya diri ini tak terima kenyataan

Hati ini hanya rindu

Hati ini hanya rindu

Ku rindu senyummu, Ibu..

Chord Gitar Lagu Hanya Rindu - Andmesh Kamaleng

Intro

Em C G D C

Am G/B C D

[verse]

G

Saat ku sendiri

D

Ku lihat foto dan video

C D

Bersamamu yang t'lah lama

G C

Kusimpan