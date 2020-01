Lirik Lagu Dance Monkey - Tones and I | Lengkap Terjemahan Bahasa Indonesia

‘Dance Monkey’ - Tones and I

They say oh my god I see the way you shine

Take your hand, my dear, and place them both in mine

You know you stopped me dead when I was passing by

And now I beg to see you dance just one more time

Ooh I see you, see you, see you every time

And oh my I, I like your style

You, you make me, make me, make me wanna cry

And now I beg to see you dance just one more time

So I say

Dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh, oh

I've never seen anybody do the things you do before

They say move for me, move for me, move for me, ay, ay, ay

And when you're done I'll make you do it all again

I said oh my god I see you walking by

Take my hands, my dear, and look me in my eyes

Just like a monkey I've been dancing my whole life

And you just beg to see me dance just one more time

Ooh I see you, see you, see you every time

And oh my I, I like your style

You, you make me, make me, make me wanna cry

And now I beg to see you dance just one more time

So I say

Dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh, oh

I've never seen anybody do the things you do before

They say move for me, move for me, move for me, ay, ay, ay

And when you're done I'll make you do it all again

They say

Dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh

I've never seen anybody do the things you do before

They say move for me, move for me, move for me, ay, ay, ay

And when you're done I'll make you do it all again

Ooh (all again, all again)

Woah-oh, woah-oh, oh

Ooh (all again, all again)

Ah ah, ah ah, ay

They say

Dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh, oh

I've never seen anybody do the things you do before

They say move for me, move for me, move for me, ay, ay, ay

And when you're done I'll make you do it all again

They say

Dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh

I've never seen anybody do the things you do before

They say move for me, move for me, move for me, ay, ay, ay

And when you're done I'll make you do it all again

All again

Dalam Bahasa Indonesia

Mereka berkata oh my god, aku melihat caramu bersinar

Pegang tanganku, sayangku, dan letakkan keduanya di tanganku

Kau tahu kau menghentikan ku mati ketika aku sedang lewat

Dan sekarang aku mohon untuk melihatmu menari sekali lagi

Ooh, aku melihatmu, melihatmu, melihatmu setiap saat

Dan oh aku, aku suka gayamu

Kau, Kau membuat aku, membuat aku, membuat aku ingin menangis

Dan sekarang aku mohon untuk melihatmu menari sekali lagi

Jadi aku katakan

Menari untukku, menari untukku, menari untukku oh oh oh

aku belum pernah melihat orang melakukan hal-hal yang Kau lakukan sebelumnya

Mereka mengatakan pindah untuk aku, pindah untuk aku, pindah untuk aku ay ay ay

Dan ketika Kau selesai, aku akan membuatmu melakukan semuanya lagi

Aku berkata oh my god aku melihatmu berjalan

Pegang tanganku, sayangku, dan tatap mataku

Sama seperti monyet, aku telah menari sepanjang hidupku

Dan Kau hanya memohon untuk melihatku menari sekali lagi

Ooh, aku melihatmu, melihatmu, melihatmu setiap saat

Dan oh aku, aku suka gayamu

Kau, Kau membuat aku, membuat aku, membuat aku ingin menangis

Dan sekarang aku mohon untuk melihat Kau menari sekali lagi

Jadi aku katakan

Menari untukku, menari untukku, menari untukku oh oh oh

aku belum pernah melihat orang melakukan hal-hal yang Kau lakukan sebelumnya

Mereka mengatakan pindah untuk aku, pindah untuk aku, pindah untuk aku ay ay ay

Dan ketika Kau selesai, aku akan membuat Kau melakukan semuanya lagi

Mereka bilang

Menari untukku, menari untukku, menari untukku oh oh oh, oh oh, oh oh

aku belum pernah melihat orang melakukan hal-hal yang Kau lakukan sebelumnya

Mereka mengatakan pindah untuk aku, pindah untuk aku, pindah untuk aku ay ay ay

Dan ketika Kau selesai, aku akan membuat Kau melakukan semuanya lagi

Ooh (semuanya lagi, lagi)

Woah-oh, woah-oh, oh

Ooh (semuanya lagi, lagi)

Ah ah, ah ah, ay

Mereka bilang

Menari untukku, menari untukku, menari untukku oh oh oh

aku belum pernah melihat orang melakukan hal-hal yang Kau lakukan sebelumnya

Mereka mengatakan pindah untuk aku, pindah untuk aku, pindah untuk aku ay ay ay

Dan ketika Kau selesai, aku akan membuat Kau melakukan semuanya lagi

Mereka bilang

Menari untukku, menari untukku, menari untukku oh oh oh, oh oh, oh oh

aku belum pernah melihat orang melakukan hal-hal yang Kau lakukan sebelumnya

Mereka mengatakan pindah untuk aku, pindah untuk aku, pindah untuk aku ay ay ay

Dan ketika Kau selesai, aku akan membuat Kau melakukan semuanya lagi

Semua lagi.