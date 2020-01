Lirik Lagu Celengan Rindu - Fiersa Besari | Chord Gitar Celengan Rindu

'Celengan Rindu' - Fiersa Besari

Aku kesal dengan jarak yang sering memisahkan kita

Aku kesal dengan waktu yang tak pernah berhenti bergerak

Barang sejenak agar aku bisa menikmati tawamu

Inginku berdiri di sebelahmu

Menggenggam erat jari-jarimu

Mendengarkan lagu sheila on 7

Seperti waktu itu

Saat kau di sisiku

Dan tunggulah aku di sana memecahkan celengan rinduku

Berboncengan denganmu mengelilingi kota

Menikmati surya perlahan menghilang

Hingga kejamnya waktu menarik paksa kau dari pelukku

Lalu kita kembali menabung rasa rindu, saling mengirim doa

Sampai nanti sayangku

Jangan matikan HP-mu

Kau tahu aku benci khawatir

Saat kau tak mengabari

Aku tak suka bertanya-tanya

Inginku bakar dia yang sering

Mention-mention-an denganmu di Twitter

Namun kau selalu menyakinkanku tuk tumbuhkan percaya

Bukan rasa curiga

Dan tunggulah aku di sana memecahkan celengan rinduku

Berboncengan denganmu mengelilingi kota

Menikmati surya perlahan menghilang

Hingga kejamnya waktu menarik paksa kau dari pelukku

Lalu kita kembali menabung rasa rindu saling mengirim doa

Sampai nanti sayangku

Hingga kita bertemu

Chord Gitar Celengan Rindu - Fiersa Besari

Intro:

C

C

Aku kesal dengan jarak

Am G C

Yang sering memisahkan kita

F C

Hingga aku hanya bisa

Dm G

Berbincang denganmu di whatsapp

C

Aku kesal dengan waktu

Am G C

Yang tak mau berhenti bergerak

F C

Barang sejenak

Dm G

Agar ku bisa menikmati tawamu