JADWAL BOLA - Liga Prancis, Liga Jerman, Liga Italia, Liga Spanyol dan Liga Inggris! Cek Klasemen. 

BOLA - Berikut ini jadwal lengkap liga-liga elite Benua Biru atau Eropa sepanjang pekan ini.

Serie A Liga Italia memanggungkan dua laga super big match yakni AS Roma Vs Lazio dan Napoli Vs Juventus.

Dari Inggris menampilkan Chelsea Vs Arsenal dan Wolves Vs Liverpool.

La Liga Spanyol tidak kalah dengan menampilkan laga big match Valencia Vs Barcelona.

Kemudian Bindesliga Jerman Bayern Munich Vs Schalke 04.

Terakhir dari Prancis memanggungkan Lille Vs Paris Saint-Germain (PSG).

Cek Jadwal Terkini, Update Hasil dan Klasemen Terbaru via link berikut ini:

