Polres Sekadau Bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Lakukan Fogging di Asrama Personel

SEKADAU - Polres Sekadau bekerjasama dengan Dinas Kesehatan melakukan fogging di lingkungan Mapolres Sekadau beserta komplek asrama anggota pada Sabtu (18/1/2020).

BKapolres Sekadau AKBP Marupa Sagala, melalui Kabag Sumda AKP K. Purba menjelaskan fogging dilakukan guna memberantas keberadaan sarang nyamuk aides aigepti yang menjadi perantara penyebaran penyakit demam berdarah dengue.

Pengasapan atau fogging dilakukan disejumlah titik rumah, ruang, dan saluran air serta tempat genangan air di lingkungan Mako Polres Sekadau.

“Bekerjasama dengan Dinas Kesehatan, fogging sebagai langkah antisipasi, agar anggota dan keluarganya yang berada di asrama Polres Sekadau, tidak sampai menderita DBD,” terang Kabag Sumda AKP K. Purba, lewat rillis yang disampaikan Humas Polres Sekadau, Minggu (19/1/2020).

Kabag Sumda juga mengimbau dan mengingatkan agar penghuni kompleks asrama di Polres Sekadau, untuk melakukan 3M (menguras, menutup dan mengubur)

Sementara itu, Paurkes Polres Sekadau Bripka Indra Suryadi menambahkan, pihaknya juga secara rutin melakukan berbagai kegiatan antisipasi nyamuk Aedes aegypti

“Kami juga rutin mengecek serta menguras kamar mandi, terutama di rutan Polres Sekadau. Sebagai antisipasi, agar para tahanan tidak terjangkit DBD,” tutur Bripka Indra Suryadi.

Menurutnya dengan fogging ini dapat mengurangi wabah DBD agar tidak meluas, selain di Polres Sekadau, fogging juga dilakukan di Polsek jajaran.

"ini merupakan salah satu upaya Polres Sekadau untuk ikut berperan dalam mencegah atau menghindarkan bahaya DBD yang sangat mengerikan dan dapat mengakibatkan shock bahkan kematian," pungkasnya.