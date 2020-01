Bupati Jarot Minta Bantu Komisi X Kembangkan Potensi Pariwisata dan Ekraf Sintang

SINTANG - Bupati Sintang, Jarot Winarno menerima kunjungan kerja Adrianus Asia Sidot, Anggota DPR RI Komisi X di Ruang Kerja Bupati Sintang,Jumat, (17/1/2020).

Kedatangan anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar ini dalam rangka kunjungan kerja Dapil perorangan anggota DPR RI Masa sidang II Tahun Sidang 2020-2021.

“Kabupaten Sintang sangat memerlukan bantuan Bapak Adrianus dalam banyak hal tetapi tentu sesuai dengan bidang tugas yang ada pada Komisi X. Dalam hal pendidikan kita masih banyak kurang, olahraga cukup berprestasi karena fasilitas olahraga cukup lengkap,” ungkap Jarot.

Jarot mengungkapkan, Pemkab Sintang tengah berupaya mengurangi ketergantungan pada ekonomi konvensional dan beralih kepada ekonomi kreatif (ekraf). Seperti memperkuat kerajinan tangan Tenun ikat, pengembangan pariwisata yang saat ini maju dan berkembang.

“Gunung Kelam menjadi branding Kabupaten Sintang. Kunjungan wisatawan terus meningkat ke Sintang. Tetapi sayangnya belum mampu meningkatkan kontribusi sektor UMKM dan pendapatan asli daerah. Mungkin wisatawan datang tetapi mereka belum meninggalkan uang yang banyak di Sintang. PAD di sektor pariwisata tidak meningkat. Wisata yang banyak belum kita manfaatkan untuk kepentingan ekonomi masyarakat,” ungkap Jarot.

Menurut Jarot, Gunung Kelam adalah The Most Accesible Heart of Borneo. Taglinenya: Minum kopi di Jakarta, makan siang di Pontianak dan makan durian di Gunung Kelam karena akses transportasi yang sudah lancar.

“Wisatawan yang bosan dengan wisata laut, kita tarik ke Sintang dengan wisata alamnya. Seperti Gunung Kelam dan tenun ikat dan yang lainnya. Di Sintang ada 48 investor kebun sawit. Air terjun Nokan Nayan adalah hidden paradise. Namun hingga kini akses jalan ke sana belum ada sama sekali. Kami mohon kepada Bapak Adrianus Asia Sidot untuk bisa membantu membangun pendidikan, pariwisata, ekonomi kreatif supaya terus maju,” harap Jarot.