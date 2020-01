Raffi Ahmad Posting Foto Luna Maya, Reaksi Adik Syahrini Jadi Sorotan, Maia Estianty Bikin Heboh. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Instagram Raffi Ahmad-Nagita Slavina mendadak jadi sorotan pasca mereka membagikan foto pertemuan dengan Luna Maya dan Ryochin saat di London.

Ya, Luna Maya dan Ryochin memang beberapa waktu terakhir sedang gencar-gencarnya digosipkan memiliki hubungan spesial.

Apalagi keduanya tengah menghabiskan waktu liburan akhir tahun di Eropa bersama teman-teman yang lain.

Nah, Pasangan Raffi Ahmad - Nagita Slavina saat ini diketahui tengah berlibur di London rupanya bertemu dengan Luna Maya dan pengusaha asal Jepang, Ryochin yang juga sedang berlibur di sana bersama teman-teman mereka.

Dilansir dari laman Instagram-nya yang sudah terverifikasi, Raffi Ahmad kemudian membagikan foto-foto yang merekam kebersamaannya dengan Luna Maya dan Ryochin.

"In The Middle Of The Night London (di tengah malam di London)," tulis Raffi Ahmad.

Tak cuma foto, di Instastory Raffi Ahmad juga membagikan video yang merekam kedekatan Luna Maya saat sedang bersama Ryochin lewat Insta Story-nya.

"Oke guys, kita ketemu sama Ryo dan Luna Maya," ucap Raffi Ahmad.

Dalam video tersebut, Luna Maya dan Ryochin tampak sedang berjalan berdekatan.

Luna Maya tengah melihat sebuah potret di ponsel yang dibawa Ryochin.