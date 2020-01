Gong Xi Fa Cai Special Menu Imlek dari Orchardz Hotel Pontianak

PONTIANAK - Memeriahkan perayaan Imlek, Orchardz Hotel Gajahmada dan Orchardz Hotel A. Yani Pontianak pun ikut memeriahkannya dengan menggelar Chinese Set Menu.

Gong Xi Fa Cai special Menu ini dimulai dari tanggal 24 Januari s/d 6 Februari 2020 mulai pukul 10.00 sampai 22.00 Wib.

Chinese Set Menu di Orchardz Hotel Pontianak terdapat tiga paket menu pilihan yakni dari harga Rp 520 ribu per meja untuk 5 orang untuk paket 1, Rp 720 ribu per meja untuk 5 orang untuk paket 2, dan Rp 1,020.000,- ribu per meja untuk 5 orang untuk paket 3.

Perbedaan dari ketiga paket tersebut tersedia dari menu-menu yang disajikan.

Bagi yang ingin menghabiskan malam tahun baru Imlek, untuk segera melakukan reservasi sebelum kehabisan.

Untuk Reservasi dan informasi lebih lanjut bisa langsung menghubungi by WA di :

- Orchardz Hotel A. Yani di 0895 12 576 888 atau telp 0561 576 888.

- Orchardz Hotel Gajahmada di 0895 353 768 999 atau telp 0561 768 999.

