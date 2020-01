TERUNGKAP Alasan Parto Patrio Pernah 'Membuang' Putri Cantiknya saat Masih Bayi

GOSIPI - Amanda Caesa Addiva (17), putri Parto Patrio dari pernikahannya dengan Dina Risty, tengah menjadi sorotan.

Tak hanya parasnya yang cantik, Amanda juga memiliki bakat sebagai penyanyi dan telah merilis single terbaru.

Parto Patrio dan sang istri Diena Risty pun mendukung 100 persen karier putrinya di industri musik.

Terbukti saat Amanda Caesa merilis single l "Even If You Aren't There For Me", Parto dan Diena secara aktif ikut mempromosikan.

Lagu "Even If You Aren't There For Me" bahkan diciptakan sendiri oleh Chacha, sapaan akrab Amanda Caesa.

Parto Patrio mengaku awalnya tak percaya saat tahu anaknya bisa menciptakan lagu berbahasa Inggris.

Apalagi, lanjutnya, Chacha, sapaan Amanda, adalah tipe anak pendiam.

• Putri Delina Dituding Sudah Kena Pelet Teddy? Paranormal Ini Sebut Anak Sule Dalam Bahaya

Hingga akhirnya ia diperlihatkan sebuah video tentang anaknya yang sedang menciptakan lagu, akhirnya Parto percaya dan mendukung anaknya.

"Akhirnya kami sepakat dekati Chacha, di momen yang tepat. Nanya dia bikin lagu (apa), dari situ kami buatkan singel. Sebenarnya anaknya tertutup, prestasi dia saja kami tidak tahu, misalnya saat ranking satu untuk matematika," ujar Parto.

Meski mulai disibukkan dengan karir barunya sebagai penyanyi, Chacha tetap tidak bisa melupakan sekolahnya.