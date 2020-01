Parto Patrio Bandingkan Amanda Caesa Kecil dan Kini, Pernah Nangis Ikut Idola Cilik Gara-gara Ini

Putri cantik Parto Patrio Amanda Caesa saat ini tengah menjadi sorotan.

Tak hanya cantik, Amanda Caesa juga memiliki bakat menyanyi yang tak disangka oleh sang ayah

Komedian bernama lengkap Eddy Soepono ini tak menyangka putrinya Amanda Caesa kini menjadi seorang penyanyi.

Diketahui, Amanda Caesa sudah memiliki singel perdana berjudul "Even If You Aren't There For Me", yang dirilis pada 22 Desember 2019.

Menurut Parto, ketika kecil Amanda justru pemalu, jauh dari kesan orang yang berani tampil di depan umum.

Parto bahkan memiliki pengalaman ketika Amanda kecil pernah mengikuti audisi ajang pencarian bakat untuk anak-anak di salah satu stasiun televisi.

Sebagai orangtua, Parto antusias untuk mendampingi Amanda, tetapi bukannya menyemangati, kehadiran Parto malah membuat mental anaknya drop.

"Waktu TK itu pernah dia ikut Idola Cilik Artis, bawain dua lagu. Terus undang dia untuk nyanyi, lagunya 'Laskar Pelangi' kalau enggak salah, saya dampingi. Begitu lihat saya langsung menangis dia," ucap Parto saat ditemui di kawasan Mampang, Jakarta Selatan, Jumat (10/1/2020).

Setelah kini Amanda memulai debut sebagai penyanyi, Parto melihat sifat pemalu anaknya telah berubah 180 derajat.