LIVE Bali United - 2 Gol Kilat Melvin Platje Bawa Sang Jawara Liga 1 Bungkam Tampines Rovers (SGP)

LIGA CHAMPIONS AFC - Melvin Platje membawa Bali United unggul sementara melalui dua gol spektakulernya di menit delapan dan menit 13 babak pertama.

Melvin Platje adalah pesepak bola berkewarganegaraan Belanda yang menjadi andalan di lini serang Bali United FC.

Platje lahir di Naarden Belanda, 16 Desember 1988 dan saat ini berumur 31 tahun.

Kedudukan dua gol tanpa balas ini masih bertahan hingga menit ke-30 babak pertama.

Artinya peluang tuan rumah untuk mengejar ketertinggalan masih sangat terbuka.

Atau sebaliknya, Bali United memperlebar keunggulannya.

(Saksikan pertandingan seru Tampines Rovers Vs Bali United via link live Facebook di bagian lain artikel ini dan ketahui hasil kahirnya via link live score).

Sang jawara Liga 1 Indonesia 2019 Bali United memulai perjuangannya untuk lolos putaran final Liga Champions Asia (AFC) 2020, Selasa (14/1/2020).

Serdadu Tridatu bakal melancong ke markas klub Singapura, Tampines Rovers di Stadion Jalan Besar.

Laga ini akan terasa sulit bagi kubu Bali United, karen dihelat di lapangan dengan permukaan dasar rumput sintetis.