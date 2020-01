TERBONGKAR Fakta-fakta Baru Misteri Kematian Mantan Istri Sule, Dibawa ke RS Sudah Tak Bernyawa. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Bermula dari beberapa kejanggalan, kini mulai terkuak fakta-fakta baru kematian Lina Jubaedah mantan istri Sule. Termasuk kebaikan hati Teddy untuk anak tirinya, Rizky Febian.

Sejumlah fakta baru terkait meninggalnya Lina Jubaedah, mantan istri komedian Sule dan ibunda Rizky Febian, akhirnya terungkap.

Mulai dari kondisi terakhir mendiang sebelum meninggal dunia hingga kisruh pemindahan makam.

Menjawab kabar yang simpang siur, berikut beberapa fakta terbaru kematian mendiang Lina yang meninggal 4 Januari 2020:

1. Pernah masuk IGD

Kemesraan Teddy dan Lina (5) (Insertlive)

Pada 21 November 2019, Lina pernah masuk Instalasi Gawat Darurat (IGD) karena asam lambungnya naik.

Sempat diberi obat, rupanya Lina masih merasa tak enak badan, sehingga dokter memberikan obat tambahan.

Saat itu kondisinya jauh lebih baik.

Pada 11 Desember, Lina mengalami sesak dan dibawa ke Rumah Sakit Santosa untuk menjalani rawat inap selama satu hari.

"Dibilang sama, asam lambung juga. Terus yang lainnya sehat, darahnya sempat 220 per diastolik sistolik itu tinggi saja. 220 per 150 kalau enggak salah. Terus paling rendah itu 150 per 110," ujar Teddy Pardiyana, suami Lina.