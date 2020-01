Jadwal Final Badminton Malaysia Masters 2020: Indonesia dan Malaysia Tanpa Wakil, China Mendominasi

Final Malaysia Masters 2020 sesuai jadwal akan digelar hari ini, Minggu (12/1/2020) mulai jam 13.00 WIB.

Seluruh pertandingan akan digelar di lapangan 1 Axiata Arena, Malaysia dan disiarkan live TVRI.

Wakil China mendominasi di laga pamungkas ini. Mereka dipastikan meraih juara ganda putri dan ganda campuran setelah terjadi pertempuran senegara di final.

Sementara tuan rumah Malaysia tanpa wakil di final. Hal ini sama dengan yang dialami Indonesia.

Laga final akan dibuka duel tunggal putri antara wakil Taiwan, TAI Tzu Ying vs wakil China Chen Yu Fei.

Pertandingan ini menjadi persaingan antara peringkat satu dan peringkat dua dunia.

Adapun pertandingan penutup akan menyajikan laga Kento Momota Vs Viktor AXELSEN.

Untuk menyaksikan siaran langsung final Malaysia Masters 2020, klik link Live Streaming berikut ini:

Berikut Jadwal Lengkap Final Malaysia Masters 2020, Minggu (12/01/2020):

TAI Tzu Ying (Chinese Taipei) Vs CHEN Yu Fei (China)

Followed by WD DU Yue/LI Yin Hui(China) Vs LI Wen Mei/China ZHENG Yu (China)

Followed by MD - KIM Gi Jung/LEE Yong Dae (Korea) Vs LI Jun Hui / LIU Yu Chen (China)

Followed by XD - ZHENG Si Wei/HUANG Ya Qiong (China) - WANG Yi Lyu/HUANG Dong Ping (China)

Followed by MS - Kento Momota(Jepang) Vs Viktor AXELSEN (Denmark)